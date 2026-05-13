Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве возросла до 1 тысячи квадратов

Огнеборцы МЧС России продолжают тушить пожар на Вернисажной улице в Москве. Площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. кв. м.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что пожарные спасли пять человек. На месте работают более 100 специалистов, задействовано 30 единиц техники.
«В готовность приведены два вертолёта Московского авиационного центра», — отмечается в публикации.
Первоначально сообщалось, что площадь пожара на Вернисажной улице в Москве составляла 200 кв. м.
