Номера двух премиум-отелей Пекина забронированы на время визита Трампа

Все номера двух премиум-отелей Пекина забронированы на время визита Трампа.

ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. Все номера двух премиум-отелей Пекина — Kempinski Hotel Beijing и Four Seasons Beijing забронированы на время визита в столицу КНР президента США Дональда Трампа, выяснило РИА Новости, изучив информацию сервиса по бронированию отелей Ctrip.

Ранее МИД КНР заявил, что Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом. Китайская сторона традиционно уделяет вопросам безопасности иностранных лидеров чрезвычайно большое внимание, поэтому в открытом доступе информации о размещении американского президента нет.

В период визита главы США в КНР все номера в Kempinski Hotel Beijing забронированы. Этот отель, расположенный на набережной реки Лянмахэ, находится всего в 10 минутах ходьбы от американского посольства и известен тем, что часто становится местом остановки иностранных делегаций самого высокого уровня.

Еще один «претендент» — отель Four Seasons Beijing, расположенный по соседству с Kempinski. Он также находится в пределах 10 минут пешком от дипмиссии США, и в нем тоже нет свободных номеров на 13−15 мая.

В других отелях высокого класса, включая Peninsula Beijing, St. Regis и Bvlgari Hotel Beijing, по состоянию на вечер 12 мая всё ещё остаются доступные номера на указанные даты.

Одним из наиболее вероятных вариантов также остается размещение в государственной резиденции Дяоюйтай, которая часто используется в качестве «закрытой дипломатической резиденции» для иностранных лидеров. Именно в этой резиденции останавливался американский президент Ричард Никсон во время своего исторического визита в КНР в 1972 году.

Агентство Блумберг со ссылкой на источник ранее сообщило, что Белый дом пригласил крупных предпринимателей для сопровождения Трампа во время его поездки в КНР. В частности, в список вошли основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что лидеры Китая и США в ходе визита Дональда Трампа обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше