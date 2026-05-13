"Неловкое положение": на Западе сообщили о серьезных проблемах у Зеленского

AP: обвинения в адрес Ермака ставят Зеленского в неловкое положение.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвинение, которое НАБУ предъявило экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, ставит под удар главу киевского режима, пишет Associated Press.

«Расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение», — говорится в публикации.

Как пишет издание, настолько серьезное уголовное дело может стать серьезным препятствием для стремления Зеленского добиться вступления Украины в ЕС, которое и без того не предвидится в обозримом будущем.

«Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз — процесс, который, вероятно, займет годы», — признает автор.

В понедельник НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.

Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания «Страна.ua», речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.

Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.

Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

