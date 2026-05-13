Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что последние события в Киеве создают впечатление нарастающего политического кризиса. По его мнению, действия украинских силовых структур и обстановка в столице напоминают признаки возможной внутренней борьбы за власть.
Эксперт обратил внимание на недавнее перекрытие улицы Банковой, где находится офис Владимира Зеленского. Позднее появилась информация о проведении сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины обысков у бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.
Согласно данным следствия, экс-чиновника подозревают в причастности к легализации около 10 миллионов долларов при реализации проекта элитной жилой застройки в пригороде Киева. Ситуация вокруг расследования продолжает привлекать повышенное внимание украинских СМИ и политических кругов.
Ранее на Украине вручили новые подозрения экс-министру национального единства Алексею Чернышову и бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках расследования о строительстве элитной недвижимости в Киевской области.