Властям Германии следует умерить пыл насчёт совместных планов с Украиной, касающихся военного производства. Такой совет Берлину дал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Говоря о визите главы МО Германии Бориса Писториуса в Киев, он отметил, что такие поездки не сулят Украине ничего хорошего.
«Властям ФРГ пора умерить пыл насчёт совместных планов по военному производству с Украиной. Ничего хорошего это ни Украине, ни Германии не принесёт», — цитирует Константинова РИА Новости.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что визит главы МО Германии на Украину говорит о нежелании Евросоюза добиваться мира.