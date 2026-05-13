Немецкий политик назвал Мерца трусом за неготовность позвонить Путину

РИА Новости: Нимайер назвал Мерца трусом за неготовность позвонить Путину.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца трусом за то, что он не готов позвонить президенту России Владимиру Путину и обсудить восстановление отношений стран.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль 7 мая в интервью агентству Блумберг допустил, что Мерц может позвонить Путину. Однако Вадефуль не указал возможные сроки звонка, лишь отметив, что Мерц может быть к этому готов, если в какой-то момент такой звонок станет необходимым и разумным.

«Он разрушает нашу страну и экономику, не звоня Путину ради восстановления отношений с Россией. Так повел бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон и позвонить», — сказал Нимайер.

Политик уверен, что Мерц должен немедленно пойти на контакт с российским лидером для перезапуска поставок энергоресурсов из РФ и восстановления немецкой экономики.