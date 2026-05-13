Денис Буцаев, бывший заместитель министра природных ресурсов, объявлен в розыск

Денис Буцаев, родившийся 7 марта 1977 года в Москве, стал объектом розыска после того, как 23 апреля подал в отставку по собственному желанию. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Буцаева от должности. СМИ сообщили об отъезде экс-замминистра природы из РФ после отставки.