Денис Буцаев, бывший заместитель министра природных ресурсов, объявлен в розыск

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД. В карточке указано, что Буцаев разыскивается по статье Уголовного кодекса.
Денис Буцаев, родившийся 7 марта 1977 года в Москве, стал объектом розыска после того, как 23 апреля подал в отставку по собственному желанию. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Буцаева от должности. СМИ сообщили об отъезде экс-замминистра природы из РФ после отставки.
На посту заместителя министра Буцаев отвечал за курирование департамента экономики замкнутого цикла и управление цифровизации публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В Минприроды подтвердили, что его работа была связана с важными экологическими инициативами и проектами.
В настоящее время обстоятельства, приведшие к объявлению Буцаева в розыск, остаются неизвестными. В МВД не предоставили дополнительных комментариев по этому делу. Материал будет обновлен по мере поступления новой информации.