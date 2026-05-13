Площадь виноградников в мире за 30 лет сократилась на 10%

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мировая площадь виноградников по итогам прошлого года сократилась на 0,8% и обновила минимум с 1995 года, при этом за 30 лет сокращение составило 10%, следует из отчета Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которым ознакомилось РИА Новости.
«В 2025 году площадь виноградников в мире составила 7 миллионов гектаров, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. Это подтверждает продолжение постепенного сокращения площади виноградников в мире, наблюдаемого с 2020 года», — говорится в отчете.
Согласно статданным организации, в 2025 году виноградники занимали 7,03 миллиона гектаров против 7,09 миллиона в 2024 году. Такая площадь стала минимальной как минимум с 1995 года (более ранние данные не публикуются). За 30 лет виноградные поля сократились на 10,1%.
Авторы отчета отмечают, что сокращение площади виноградников было заметно по всем сортам винограда, но особенно сильно — у винных сортов.
Самая большая площадь виноградных полей пришлась на Испанию — 919 тысяч гектаров (-1,3% за год). Также в пятерку вошли Франция — 740 тысяч гектаров (-4,4%), Китай — 733 тысячи гектаров (без изменений), Италия — 726 тысяч (-0,3%) и США — 415 тысяч (-0,9%).
Следом расположились Турция (395 тысяч гектаров), Индия (197 тысяч), Аргентина (196 тысяч) и Румыния (187 тысяч). Замкнула десятку Португалия с 171 тысячей гектаров.
Россия, по данным организации, расположилась на 15 месте с 110 тысячами гектаров виноградников, как и годом ранее. Их площадь осталась на максимумах как минимум с 1995 года. «При этом Россия демонстрирует устойчивый рост, активно продвигая развитие своего винодельческого сектора в течение последнего десятилетия», — добавили авторы отчета.
Среди 25 стран с самой большой площадью виноградников, сильнее всего она выросла в Бразилии — на 9,6%, до 91 тысячи гектаров, а сильнее всего сократилась во Франции — на 4,4%.