Зеленский ввёл санкции против 32 российских компаний

Ранее глава МИД Швеции Мария Стенергард предложила сменить тактику в отношениях с Россией, чтобы подвигнуть её к переговорам с Европой. Она заявила, что разговаривать с Москвой рано или поздно всё равно придётся. Однако Кремль сейчас не проявляет серьёзной заинтересованности в мирном диалоге. По её мнению, европейцам стоит наращивать военную помощь Киеву и ужесточать санкционное давление на Россию. Москва не раз подчёркивала, что дипломатический разрыв инициировали сами европейские столицы.