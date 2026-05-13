"Авито" ввело систему платного возврата для некоторых клиентов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Авито» изменило правило возврата товаров, добавив механизм платного возврата для пользователей с низким процентом выкупа заказов, сообщили агентству РБК в пресс-службе компании.
Издание пишет, что новый механизм затронет клиентов, у которых процент выкупа за последние полгода составляет менее 60% и которые регулярно не забирают товары из доставки. Согласно подсчетам компании, нововведения не коснутся 98% пользователей платформы.
Уточняется, что клиенты будут заранее видеть стоимость возможного возврата, она будет определяться в зависимости от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния. Запуск механизма позволит оценить его влияние на баланс между удобством покупателей и интересами продавцов, отмечается в публикации.
Отмечается, что после повышения процента выкупа возврат и обратная доставка снова станут бесплатными. Такая мера поможет поддержать частных продавцов, которые страдают, когда их товар заказывают «из любопытства» или просто примерить, и сократить количество необязательных возвратов, пишет РБК со ссылкой на «Авито».