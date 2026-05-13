Беженец рассказал, как ВСУ использовали школу в Родинском

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ использовали школу как накопительный склад, после чего сожгли здание в городе Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.
По словам собеседника агентства, в школе № 35 находилось оборудованное подвальное помещение, которое активно использовалось украинскими боевиками.
«Потом они эту школу спалили в наглую, сами зашли и подпалили, и она загорела и потом дронами добивали», — рассказал Бондарь.
Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.