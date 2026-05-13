Украинцев предупредили о возможном массированном ракетном ударе

Официальный представитель вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил о возможной подготовке массированного ракетного удара по территории страны в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передаёт издание «Страна».

По его словам, соответствующая информация поступает от украинской разведки и западных партнёров. Игнат также отметил, что признаки подготовки возможной атаки якобы фиксируются по активности на российских аэродромах, где наблюдается передислокация тактической авиации.

Он не уточнил возможные направления удара и масштаб предполагаемых действий, однако подчеркнул, что военные продолжают отслеживать ситуацию в режиме реального времени.

Информации со стороны Министерство обороны Российской Федерации по поводу заявлений украинской стороны на момент публикации не приводилось.

Подобные заявления о возможных ракетных ударах регулярно сопровождают сообщения украинских военных о повышенной активности российских сил, однако конкретные параметры угроз, как правило, не раскрываются до момента официальных сводок военных ведомств.

