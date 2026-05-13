Ekathimerini: в Афинах произошло землетрясение из-за концерта группы Metallica

Микросейсмические толчки произошли в Афинах во время выступления культовой американской метал-группы Metallica в Греции.
Такую информацию со ссылкой на данные афинского геодинамического института приводит греческое издание Ekathimerini. Отмечается, что посетителями концерта стали более 80 тыс. человек.
«Афинский геодинамический институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как “концертные толчки”, вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии», — отмечается в материале.
