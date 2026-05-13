Дипломат Овечко: тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию

Тысячи украинцев, оказавшихся в Европе после 2022 года, рассматривают возможность переезда в Россию. Об этом заявил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.
«Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — ответил дипломат на соответствующий вопрос РИА Новости.
Овечко уточнил, что подобная тенденция сохраняется на протяжении длительного времени. По его словам, прибывающие на территорию России украинцы проходят специальные процедуры проверки в установленном порядке.
Ранее KP.RU сообщал, что около шести миллионов человек выехали с Украины на фоне конфликта. Демограф Александр Гладун отметил, что миграционные процессы начались задолго до эскалации боевых действий.