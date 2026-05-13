МЧС: площадь пожара на Вернисажной улице в Москве достигла 3 тысяч квадратов

Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве достигла 3 тыс. кв. м. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.
В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что тушение пожара осложняют планировка и конструктивные особенности здания.
«…Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет. Тушение продолжается», — говорится в публикации.
Ранее в пресс-службе ведомства проинформировали о ликвидации возгорания в подмосковном Долгопрудном.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше