Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проявляет трусость, отказываясь устанавливать прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.
По словам Нимайера, отсутствие диалога между Берлином и Москвой, по его оценке, негативно отражается на экономике Германии и усугубляет текущие проблемы в энергетическом секторе страны. Он считает, что восстановление контактов могло бы способствовать нормализации отношений.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль допустил возможность телефонного разговора между Мерцем и Путиным, однако не уточнил сроки и условия такого контакта.
Нимайер заявил, что считает необходимым как можно скорее возобновить политический диалог между странами и обсудить вопросы поставок энергоресурсов, которые, по его словам, оказывают влияние на состояние немецкой промышленности.
В политических кругах Германии продолжаются споры о формате будущих отношений с Россией, включая вопросы санкционной политики, энергетической безопасности и роли страны в общеевропейской внешней стратегии.
