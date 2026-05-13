В МИД заявили о желании тысяч находящихся в Европе украинцев переехать в Россию

Украинцы, которые находятся в европейских странах, проявляют интерес к переезду в Россию. Об этом сообщил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом российского МИД Геннадий Овечко.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что речь идёт о тысячах и десятках тысяч находящихся в Европе украинцев.
Собеседник агентства добавил, что интерес украинцев к переезду в Россию остаётся стабильным. Овечко также указал, что приезжающие в страну граждане Украины проходят особую процедуру проверки.
Ранее агентство со ссылкой на статистические данные сообщило, что в I квартале 2026 года в Россию приехали 5,6 тыс. граждан Украины.