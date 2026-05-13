Авианосец из Франции прибыл в порт Джибути

Французский авианосец Charles de Gaulle, направленный на Ближний Восток, совершил краткосрочный заход в порт Джибути в районе Аденского залива. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Ранее министерство вооружённых сил Франция заявило, что авианосная группа была направлена в регион для подготовки к возможному участию в миссии по обеспечению свободы судоходства в районе Ормузского пролива.

Во французском оборонном ведомстве подчеркнули, что ситуация в Ормузском проливе оказывает влияние на международную торговлю и глобальную безопасность. При этом Париж заявил, что не рассматривает себя стороной конфликта и намерен действовать в рамках международного права.

По данным министерства, развертывание кораблей позволит оценить оперативную обстановку в регионе, а также повысить готовность к возможному реагированию на кризисные ситуации. Власти Франции также заявили о намерении укреплять взаимодействие с партнёрами в сфере морской безопасности.

Отдельно отмечается, что авианосная группа должна участвовать в обеспечении безопасности судоходства и демонстрации присутствия в стратегически важном районе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и грузов.

Усиление военно-морского присутствия западных стран в районе Ормузского пролива связано с ростом напряжённости на Ближнем Востоке и опасениями возможных перебоев в международных морских перевозках и энергетических поставках.

