Кирилл Дмитриев, занимающий должность спецпредставителя президента РФ и являющийся главой РФПИ, сделал заявление о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объединил землян и инопланетян.
Об этом Дмитриев заявил в сообщении на своей официальной странице в социальной сети Х*.
«Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал он.
Ранее издание Guardian сообщало, что глава МИД Британии Иветт Купер, вероятно, призвала Стармера уйти в отставку после сокрушительных поражений на выборах в регионах. По информации телеканала Sky News, также с соответствующей инициативой выступили не менее 59 парламентариев.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.