Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги

Правительство Ирана подало иск против США в арбитражный суд в Гааге, сообщает газета Mizan. Тегеран обвинил Вашингтон в военной агрессии против ядерных объектов, введении экономических санкций и угрозах применения силы.

Правовым основанием для обращения стала Алжирская декларация 1981 года. В документе указано, что США официально обязались не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики — ни политическим, ни военным путем.

В заявлении Ирана сообщается, что Соединенные Штаты нарушили международные обязательства, в том числе в 12-дневной войне в июне 2025 года. Иранская сторона требует обязать Вашингтон прекратить любое вмешательство, предоставить гарантии недопущения подобных действий в будущем и полностью компенсировать нанесенный ущерб.

Алжирская декларация была подписана в 1981 году после того, как сторонники нового правительства в Тегеране захватили 66 дипломатов американского посольства. 52 сотрудника посольства находились в заточении 444 дня. В обмен на освобождение дипломатов США пообещали разморозить иранские активы и соблюдать принцип суверенитета страны.

