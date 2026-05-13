СМИ: прокуратура потребовала возобновить расследование по делу Люка Бессона

Источник: © РИА Новости

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Прокуратура Парижского апелляционного суда потребовала возобновить расследование по делу режиссера Люка Бессона, которого актриса Санд Ван Рой обвинила в изнасиловании, сообщает газета Liberation со ссылкой на сообщение прокуратуры.

«Прокуратура Парижского апелляционного суда запросила возобновление расследования против режиссера Люка Бессона по делу об изнасиловании», — говорится в материале.

Требование о возобновлении расследования поступило после того, как актриса направила предмет одежды в лабораторию в Нидерландах. Результаты анализа одежды прокуратура французской столицы сочла достаточным основанием для возобновления расследования, сообщает газета.

По словам адвоката актрисы Антуана Гиттона, ранее этот предмет одежды «не был должным образом обследован в ходе расследования», говорится в сообщении газеты.

Тьерри Марембер, адвокат Бессона, сообщил, что он и его подзащитный ожидают решения следственной палаты по вопросу возобновления дела. По данным прокуратуры, следственная палата должна рассмотреть запрос о возобновлении расследования 2 июня, сообщает издание.

Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года через несколько часов после инцидента, который, по ее словам, произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа отклонила иск 34-летней актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В конце мая апелляционный суд подтвердил это решение. Апелляция, которую Санд Ван Рой направляла в кассационный суд, была окончательно отклонена в 2023 году.

Сам Бессон отвергал обвинения в изнасиловании и заявлял, что речь шла об отношениях по обоюдному согласию.