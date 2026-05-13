СМИ: прокуратура потребовала возобновить расследование по делу Люка Бессона

Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года через несколько часов после инцидента, который, по ее словам, произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа отклонила иск 34-летней актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В конце мая апелляционный суд подтвердил это решение. Апелляция, которую Санд Ван Рой направляла в кассационный суд, была окончательно отклонена в 2023 году.