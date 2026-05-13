Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту

Роспотребнадзор перечислил регионы России, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ).
К таким регионам ведомство причислило Московскую, Ивановскую, Костромскую, Ярославскую и Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург, Республику Крым и Севастополь. Всего же в перечень попали 49 регионов.
«В этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию против КВЭ», — говорится в публикации.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе с RT рассказал, чего нельзя делать при самостоятельном извлечении клеща.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше