Россияне стали чаще пересаживать волосы в Турции, рассказал врач

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Граждане России стали чаще приезжать в Турцию для проведения операций по пересадке волос, сообщила РИА Новости турецкий врач Мерве Дузчимен.
По данным отраслевых исследований, ежегодно Турцию для проведения подобных процедур посещают более 500 тысяч иностранных пациентов, а на страну приходится до 60−70% мирового рынка пересадки волос. Наиболее востребованным направлением остается Стамбул, где работают сотни специализированных клиник. Стоимость пересадки волос в Турции в среднем составляет от 1,5 тысячи до 3,5 тысячи евро, что значительно ниже цен в странах Европы и США.
«В последние годы число пациентов из России заметно выросло, и многие приезжают именно за услугами в сфере пересадки волос», — рассказала врач.
По словам Дузчимен, Турция остается одним из мировых центров медицинского туризма благодаря относительно доступным ценам, большому опыту специалистов и высокой конкуренции среди клиник. Она отметила, что многие иностранные пациенты выбирают турецкие клиники из-за сочетания стоимости и качества услуг.
Врач подчеркнула, что российские граждане особенно активно интересуются комплексными пакетами медицинского туризма, включающими трансфер, проживание и послеоперационное сопровождение. По ее словам, значительная часть пациентов приезжает в Стамбул и Анкару по рекомендациям знакомых и через социальные сети.
Дузчимен отметила, что спрос на процедуры эстетической медицины в Турции продолжает расти на фоне высоких цен на аналогичные услуги в Европе и ряде других стран. По ее оценке, медицинский туризм остается одним из наиболее быстрорастущих направлений турецкого сектора услуг.