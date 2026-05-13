Россияне стали чаще пересаживать волосы в Турции, рассказал врач

По данным отраслевых исследований, ежегодно Турцию для проведения подобных процедур посещают более 500 тысяч иностранных пациентов, а на страну приходится до 60−70% мирового рынка пересадки волос. Наиболее востребованным направлением остается Стамбул, где работают сотни специализированных клиник. Стоимость пересадки волос в Турции в среднем составляет от 1,5 тысячи до 3,5 тысячи евро, что значительно ниже цен в странах Европы и США.