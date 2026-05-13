Названа причина смерти Владимира Молчанова

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова стала продолжительная болезнь, сообщается в Telegram-канале Shot.
«Журналист скончался в больнице в результате длительной болезни», — говорится в публикации.
По данным Telegram-канала, последний раз его госпитализировали в начале декабря прошлого года с болями в животе.
Молчанов работал в Агентстве печати «Новости» (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он трудился в редакции программы «Время» комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи», ставшей одной из самых популярных программ эпохи «перестройки».
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с «До и после полуночи» вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.
Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России».