Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав США

Трамп: Венесуэла может стать 51-м штатом США.

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.

Американский лидер выложил в соцсети Truth Social картинку с картой северной части Южной Америки, на которой Венесуэла выделена цветами американского флага, а сверху написано «51-й штат».

Ранее американский президент уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США, когда поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с США. Ранее журналист Fox News после разговора с Трампом заявил, что президент всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США.

США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
