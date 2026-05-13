Взятые в плен при освобождении Кривых Лук боевики ВСУ владели информацией

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские солдаты, которых взяли в плен при освобождении Кривых Лук в ДНР, оказались ценным трофеем для штурмовиков российской группировки войск «Южная», так как они владели ценной информацией, рассказал РИА Новости командир роты 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Щелкун».
Минобороны 8 мая сообщило, что бойцы «Южной» группировки освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР, сообщило Минобороны РФ 8 мая.
«Из ценных трофеев — взяли пленных. Которые нам доводили при допросе информацию разную», — рассказал «Щелкун».
Благодаря информации, полученной в результате допросов, и разведанным российские штурмовики обнаружили накопление пехоты ВСУ в данном районе, и выяснили, что у них не было ротации. В итоге украинские боевики оказались застигнуты врасплох, рассказал командир штурмового отделения бригады с позывным «Химик».
«Они (украинские военные — ред.) сопротивлялись, одни сдавались, некоторые нет… у нас есть такое понятие — эффект неожиданности, его мы и использовали», — уточнил «Химик».