В Москве локализовали пожар в здании на Вернисажной улице, где обрушилась кровля

Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на Вернисажной улице в Москве, где произошло обрушение кровли горящего здания.
Об этом, как сообщает РИА Новости, проинформировали в пресс-службе ведомства. Данные о пострадавших не поступали.
По данным Telegram-канала RT, горящее здание находится на территории кремля в столичном районе Измайлово.
Ранее в ведомстве сообщили, что кровля горящего на Вернисажной улице здания обрушилась на площади 2,5 тыс. кв. м.
