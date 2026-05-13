СМИ: "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде может закрыться уже в июне

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Расположенный в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегалов, получивший неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», может быть закрыт уже в июне, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Ранее газета NYT сообщила, что руководство штата обсуждает с федеральными властями США возможность закрытия тюрьмы.
«Компании, нанятые штатом Флорида для управления центром содержания мигрантов “Аллигаторовый Алькатрас”, во вторник днем были уведомлены о закрытии объекта», — говорится на сайте CBS.
По информации телеканала, оставшиеся 1,4 тысячи задержанных будут вывезены с территории центра в ближайшие недели.
«Говорят, последний заключенный покинет объект в июне», — приводит CBS слова одного из источников.
Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В мае прошлого года Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания «безжалостных и жестоких преступников Америки». По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма.