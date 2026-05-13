СМИ: "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде может закрыться уже в июне

Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В мае прошлого года Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания «безжалостных и жестоких преступников Америки». По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма.