СМИ: "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде может закрыться уже в июне

CBS: "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде может закрыться уже в июне.

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Расположенный в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегалов, получивший неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», может быть закрыт уже в июне, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Ранее газета NYT сообщила, что руководство штата обсуждает с федеральными властями США возможность закрытия тюрьмы.

«Компании, нанятые штатом Флорида для управления центром содержания мигрантов “Аллигаторовый Алькатрас”, во вторник днем были уведомлены о закрытии объекта», — говорится на сайте CBS.

По информации телеканала, оставшиеся 1,4 тысячи задержанных будут вывезены с территории центра в ближайшие недели.

«Говорят, последний заключенный покинет объект в июне», — приводит CBS слова одного из источников.

Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В мае прошлого года Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания «безжалостных и жестоких преступников Америки». По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше