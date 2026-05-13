Додик заявил, что его политика не нравится Брюсселю

«Мое политическое значение никуда не исчезло, а это не нравится бюрократии Брюсселя и некоторым европейским администрациям. Они так же, как и всегда, относятся к моей деятельности. Конечно, я получал угрозы и слышал о том, что мне не следовало бы приезжать в Москву. Для них это не День Победы, они переделали его в День Европы — так они просто бегут от факта, что это День Победы. Но они уже прекрасно знают, что такие угрозы на меня не влияют и я остаюсь свободным в своем выборе, в отличие от самой Европы», — ответил он на вопрос, прекратились ли угрозы в его адрес и попытки покушения после того, как он перестал быть президентом Республики Сербской.
По словам Додика, «это трюк Запада, который они выдумали, применяя несуществующие законы и политическую силу Брюсселя и предыдущей американской администрации, чтобы дестабилизировать Республику Сербскую и ударить по самой высокой должности и политически самой сильной персоне». Брюссельские бюрократы, по словам политика, организовали «постыдный судебный процесс» из-за того, что он якобы «не уважает» высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.
«Исходя из необходимости поддержания мира и стабильности и посоветовавшись с нашими друзьями, в том числе в Москве, мы приняли решение, что лучше всего провести президентские выборы без меня, а я останусь активным в политике, что и происходит. Вы видите: я здесь, и я являюсь руководителем правящей политической партии в Республике Сербской. Из моей партии и президент Республики Сербской, и председатель правительства Республики Сербской, и член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа, и меня шуточно называют президентом всех президентов в Республике Сербской (в сербском языке и председатель, и президент переводятся одинаково — predsednik — прим. ТАСС)», — сказал Додик.
Делегация Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном посетила Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В делегацию вошли Додик и председатель Народной скупщины (парламента) энтитета Ненад Стевандич. Их принял в Кремле президент России Владимир Путин.
