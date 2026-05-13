Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе объяснили, как из-за Ермака Зеленский попал в неловкое положение

В статье Associated Press говорится, что коррупционный скандал вокруг Андрея Ермака может затянуть процесс принятия Украины в ЕС на годы.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский оказался в неловком положении в связи с расследованием о коррупции, в котором фигурирует бывший руководитель его офиса Андрей Ермак, написало агентство Associated Press.

«Расследование крайне неприятно для, который добивается вступления своей страны в Европейский союз», — уточняется в публикации.

Авторы статьи обращают внимание на то, что принятия Украины в ЕС в ближайшее время ожидать не стоит. По их мнению, из-за коррупционного скандала вокруг Ермака процесс вступления страны в это объединение, «скорее всего, затянется на годы».

Напомним, ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные мероприятия по адресу проживания Ермака. Речь идёт о расследовании дела об отмывании денег. Железняк также проинформировал, что через несколько дней должно пройти судебное заседание, на котором экс-главе офиса Зеленского изберут меру пресечения.

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что ситуация вокруг Ермака создаёт впечатление нарастающего политического кризиса. Он уточнил, что обстановка в Киеве напоминает признаки возможной борьбы за власть внутри Украины.