На Западе объяснили, как из-за Ермака Зеленский попал в неловкое положение

Владимир Зеленский оказался в неловком положении в связи с расследованием о коррупции, в котором фигурирует бывший руководитель его офиса Андрей Ермак, написало агентство Associated Press.
«Расследование крайне неприятно для, который добивается вступления своей страны в Европейский союз», — уточняется в публикации.
Авторы статьи обращают внимание на то, что принятия Украины в ЕС в ближайшее время ожидать не стоит. По их мнению, из-за коррупционного скандала вокруг Ермака процесс вступления страны в это объединение, «скорее всего, затянется на годы».
Напомним, ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные мероприятия по адресу проживания Ермака. Речь идёт о расследовании дела об отмывании денег. Железняк также проинформировал, что через несколько дней должно пройти судебное заседание, на котором экс-главе офиса Зеленского изберут меру пресечения.
Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что ситуация вокруг Ермака создаёт впечатление нарастающего политического кризиса. Он уточнил, что обстановка в Киеве напоминает признаки возможной борьбы за власть внутри Украины.