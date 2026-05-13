Business Insider: ВСУ в панике сбивают собственные беспилотники

Согласно информации, опубликованной американским порталом Business Insider, военнослужащие ВСУ вынуждены уничтожать собственные беспилотники прямо на поле боя.
Как отмечается в материале, украинские войска всё чаще открывают огонь по своим дронам, не имея возможности точно идентифицировать их в условиях боевых действий.
Украинские военные поясняют, что предпочитают ликвидировать любой обнаруженный дрон, опасаясь, что он может представлять угрозу.
Как отмечают авторы статьи, перенасыщение воздушного пространства беспилотными аппаратами приводит к панике и замешательству среди боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре беспилотник ВСУ взорвался на территории детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.