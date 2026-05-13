Прокуратура просит возобновить дело Люка Бессона по обвинению в изнасиловании

Санд Ван Рой самостоятельно направила свою одежду, изъятую из материалов дела, в независимую голландскую лабораторию. Согласно результатам экспертизы, проведенной в конце 2024 года, на нижнем белье актрисы были обнаружены следы ДНК Люка Бессона. Сам режиссер настаивал, что актриса разделась сама, что исключает версию о случайном попадании его ДНК на нижнее белье.