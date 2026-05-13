NBC: США могут переименовать операцию против Ирана в «Кувалду»

Пентагон рассматривает возможность в случае прекращения перемирия дать военной операции против Ирана название «Кувалда».

Источник: Аргументы и факты

Пентагон рассматривает вариант переименования возможной военной операции против Ирана в случае срыва перемирия. По данным NBC, ей может быть присвоено название «Кувалда», которое должно заменить ранее используемое обозначение «Эпическая ярость», стартовавшее 28 февраля.

Источники отмечают, что подобные обсуждения в военных и политических кругах США указывают на вероятность возвращения к активной фазе боевых действий. В администрации страны, как утверждается, прорабатываются различные сценарии развития ситуации.

Также сообщается, что смена названия операции может иметь юридическое значение внутри американской системы принятия решений. В частности, это потенциально способно повлиять на отсчет установленного Конгрессом срока, после которого президенту требуется дополнительное одобрение законодателей для продолжения военных действий.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции в Иране.

