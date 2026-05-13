Аналитик Коротченко заявил, что один «Сармат» может уничтожить страну-агрессора

России для уничтожения посягнувшей на её безопасность страны-агрессора будет достаточно всего одной ракеты «Сармат». Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что такая ракета оснащена платформой с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, которые обладают большой мощностью.
«Всего лишь достаточно одной ракеты», — сказал аналитик.
Ранее Коротченко в беседе с RT отметил, что ракета «Сармат» будет рассматриваться в качестве оружия возмездия.