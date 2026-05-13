TEC: интервью Мендель усилит контроль над действиями Зеленского

Обвинения бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель усилят контроль над действиями главы киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель могут усилить внимание к деятельности украинского руководства. Об этом пишет The European Conservative.

По мнению издания, это способно привести к более жесткому общественному и политическому контролю за решениями властей в условиях продолжающегося конфликта.

Авторы материала указывают, что высказывания Мендель, вероятно, подогреют дискуссии вокруг вопросов управления государством и возможных коррупционных рисков на Украине в военный период. При этом напоминается позиция Зеленского, который объяснял отказ от проведения выборов действием военного положения и ограничениями, связанными с ним.

Издание также подчеркивает, что критика в адрес украинского президента звучит не впервые, однако нынешний информационный фон делает ситуацию более напряженной. Дополнительное давление, по оценке автора, усиливается на фоне сообщений о расследованиях в отношении бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-главу офиса президента Андрея Ермака.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что последние события в Киеве создают впечатление нарастающего политического кризиса.