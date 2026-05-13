"Шанс есть": в МИД России заявили о последствиях дела Ермака для Киева

Скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака может отразиться на темпах выделения военной помощи Украине со стороны ЕС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала», — ответил дипломат на соответствующий вопрос «Известий».
Мирошник отметил, что в ситуации наблюдается противостояние структур, стоящих за НАБУ, и институтов ЕС. По его словам, европейцы будут стремиться минимизировать репутационный ущерб как для Владимира Зеленского, так и для себя.
Ранее НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинения в легализации около 460 млн гривен, связанных с элитным строительством под Киевом. Он был задержан в рамках расследования.
Позже европейские СМИ сообщили об усилении контроля за действиями Зеленского на фоне обвинений в адрес Ермака. Отмечается, что киевский главарь неоднократно подвергался критике.