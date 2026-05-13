Глава американской администрации Дональд Трамп намекнул на будущее Венесуэлы, опубликовав изображение с 51-м штатом США.
Он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social картинку с картой северной части Южной Америки. На ней территория Венесуэлы выделена цветами флага США.
«51-й штат», — гласит подпись к публикации.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика никогда не станет 51-м штатом США.
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше