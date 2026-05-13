Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России прошли системы РЭБ ВСУ и поразили их опорные пункты у Орехова

РИА Новости: ВС РФ прошли системы РЭБ ВСУ и поразили их опорные пункты у Орехова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подразделения беспилотных систем разведроты и 3-й штурмовой роты 42-й Гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооружённых сил России успешно проделали проходы в линии РЭБ украинских боевиков и совершили налёт на полевые опорные пункты в пригороде города Орехов, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным «Немец».

Ранее РИА Новости сообщали, что подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии смогли пройти средства противодействия БПЛА украинских боевиков у города Орехов и успешно уничтожают живую силу и технику противника.

Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ. Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.

«Благодаря тому, что расчеты БПЛА разведроты и штурмовой роты смогли взломать систему РЭБ противника был совершен налет на ряд опорных пунктов в районе города Орехов. Уничтожена живая сила противника. Затруднена логистика. Постепенно ослабляется потенциал противника на одном из участков обороны», — рассказал «Немец».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше