ВС России прошли системы РЭБ ВСУ и поразили их опорные пункты у Орехова

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подразделения беспилотных систем разведроты и 3-й штурмовой роты 42-й Гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооружённых сил России успешно проделали проходы в линии РЭБ украинских боевиков и совершили налёт на полевые опорные пункты в пригороде города Орехов, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным «Немец».
Ранее РИА Новости сообщали, что подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии смогли пройти средства противодействия БПЛА украинских боевиков у города Орехов и успешно уничтожают живую силу и технику противника.
Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ. Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.
«Благодаря тому, что расчеты БПЛА разведроты и штурмовой роты смогли взломать систему РЭБ противника был совершен налет на ряд опорных пунктов в районе города Орехов. Уничтожена живая сила противника. Затруднена логистика. Постепенно ослабляется потенциал противника на одном из участков обороны», — рассказал «Немец».