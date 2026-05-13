Трамп заявил, что США и Китай являются сверхдержавами

Соединённые Штаты и Китай являются сверхдержавами, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
«Мы (США и КНР — прим. ред.) — две сверхдержавы», — сказал политик, слова которого приводит телеканал Fox News.
Глава Белого дома также выразил мнение, что Соединённые Штаты по уровню военной мощи можно назвать «самой сильной страной на Земле». Трамп добавил, что считает Китай вторым государством с таким статусом.
Напомним, ранее американский президент заявил, что собирается поехать с визитом в КНР, чтобы встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава Белого дома отметил, что надеется на хорошие результаты переговоров в Пекине, где он будет находиться 14 и 15 мая. Президент США также упоминал о планах подробно обсудить с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана.