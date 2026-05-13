Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

РИА Новости: школьники из Подмосковья получат выплату за высокие баллы ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Выпускники из Подмосковья, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — сказал Брынцалов.

Кроме этого, педагогам, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное число баллов по ЕГЭ, выплачивается 150 тысяч рублей.

По словам председателя Мособлдумы, в 2025 году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое ребят, набравших по 300 баллов, и 29 человек с результатом в 200 баллов.

Брынцалов добавил, что в рамках народной программы «Единой России» в регионе с 2021 года было построено 168 школ, проведен капремонт 342 школ и детских садов.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше