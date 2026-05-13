Школьники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Выпускники из Подмосковья, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — сказал Брынцалов.
Кроме этого, педагогам, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное число баллов по ЕГЭ, выплачивается 150 тысяч рублей.
По словам председателя Мособлдумы, в 2025 году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое ребят, набравших по 300 баллов, и 29 человек с результатом в 200 баллов.
Брынцалов добавил, что в рамках народной программы «Единой России» в регионе с 2021 года было построено 168 школ, проведен капремонт 342 школ и детских садов.