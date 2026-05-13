Трамп опубликовал изображение карты Венесуэлы с подписью «51-й штат»

Трамп опубликовал изображение карты Венесуэлы, окрашенной в цвета американского флага.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп разместил на платформе Truth Social визуальный материал, на котором изображена карта Венесуэлы с комментарием «51-й штат».

Кроме того, на опубликованном главой государства фото территория Боливарианской Республики представлена в цветах американского флага.

Ранее репортер Fox News сообщил, что Трамп обсуждал возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам. В марте американский лидер также делал намеки на подобные планы.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, в свою очередь, категорически отвергла возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
