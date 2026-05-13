Прилепин рассказал об альтернативе Нобелевской премии по литературе

Прилепин: альтернативная награда по литературе должна быть международной.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Награда, которая могла бы стать альтернативной Нобелевской премии по литературе, должна быть международной и организована абсолютно прозрачно, такое мнение в интервью РИА Новости выразил писатель Захар Прилепин.

Ранее на Совете по культуре при президенте РФ Прилепин назвал Нобелевскую премию «постколониальной» и призвал создать новую международную литературную премию — «премию мирового большинства» — вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал.

«Давайте скрывать не будем, премия, альтернативная Нобелевской, общемировая — это необычайные возможности. Возможности медийные, финансовые, какие угодно. Если эту историю запустить, правильно преподнести и найти интересантов, а интересанты, безусловно, будут. Какие интересанты? Это может быть Китай, это может быть Индия. Это крупные латиноамериканские страны, которые хотят продвигать свою культуру, у которых на это бюджеты», — сказал Прилепин.

По словам писателя, если создать общий призовой фонд или фонд продвижения самой премии, то от желающих заниматься организацией не будет отбоя.

«Причем при этом не в Москве зафиксированные, а именно международные. Можно создать Московский кинофестиваль, но это не имеет никакого значения. Надо делать так, чтобы эти культурные институции перемещались из страны в страну. Что сегодня мы вручаем эту альтернативу Нобелевской премии в Пекине, завтра в Латинской Америке, потом в Африке, потом в Москве. То есть страны-участницы», — добавил Прилепин.

Собеседник агентства особо подчеркнул, что альтернатива Нобелевской премии должна быть организована абсолютно прозрачно и оставаться не затронутой политическими влияниями.

«Я надеюсь, что какая-то часть работы будет поручена моей команде, потому что мы провели годом ранее премию, первую пробу, литературную премию БРИКС внутри стран-участниц БРИКС. И выяснилось, что отзыв самый замечательный, что люди, в данном смысле политические и культурные организации стран-участниц БРИКС, большинство отозвались с необычайным воодушевлением. То есть им хочется, чтобы это было», — добавил писатель.

