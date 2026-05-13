Берн участвует в охоте за российскими активами, заявил генконсул России

Генконсул Попов: Берн участвует в охоте за российскими активами.

ЖЕНЕВА, 13 мая — РИА Новости. Швейцария участвует в охоте за активами российских физических и юридических лиц, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

«Мы не можем молчать о том, что Швейцария присоединилась ко всем антироссийским санкциям, причем не только европейским 20 пакетам, но и американским, и канадским, которые были еще до этого. В полном объеме присоединилась. В том числе они участвуют в охоте за активами российских физических и юридических лиц, что вызывает у нас непонимание», — сказал дипломат.

Консул указал на то, что граждане РФ, имеющие средства или собственность в Швейцарии, рискуют их потерять. Он отметил, что в консульство продолжают поступать жалобы от граждан на проблемы со счетами.

«Да, сохраняется риск. И мы говорим, в том числе, просто о рядовых гражданах, которые имеют счета в швейцарских банках и так далее», — указал консул.

