Евродепутат от Польши: Варшаве следует остановить финансирование Киева

Властям Польши необходимо прекратить финансировать Киев в связи с ростом количества коррупционных скандалов на Украине.

С таким призывом к Варшаве обратилась депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Она отметила в соцсети X, что республике пора начать уважать себя.

«Я скажу прямо — хватит уже набирать долги ради коррумпированной Украины… Любую помощь нужно чем-то компенсировать, разве это не очевидно?» — написала евродепутат.

Ранее портал Money.pl сообщил о решении Польши отменить выплаты на детей безработным беженцам с Украины.