Американец, осужденный в России за убийство, добивается оправдания

РИА Новости: осужденный в РФ за убийство американец добивается оправдания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американец Джарид Александр Чопелас, объявленный в международный розыск и заочно осужденный в России к 12 годам за убийство невесты, через адвоката добивается оправдания в РФ, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В 2025 году суд в Подмосковье заочно приговорил объявленного в международный розыск гражданина США к 12 годам колонии строгого режима. Было установлено, что Чопелас после ссоры с невестой не менее 13 раз ударил ее ножом на лестничной клетке дома. Потерпевшая умерла на месте.

Как следует из судебных материалов, через несколько часов после убийства Чопелас улетел из РФ в Турцию, оттуда в Германию, а затем — в США, в штат Массачусетс. Вместе с тем американец через адвоката передал российскому апелляционному суду заявление, в котором сообщил о своей невиновности, говорится в материалах.

Кроме того, он заявил о готовности предоставить суду свои показания лично «через официальную систему органов юстиции» или посольство. Согласно документам, адвокат мужчины заявлял, что его подзащитного и вовсе не было на месте преступления.

«Предоставленные стороной обвинения доказательства в полной мере недостаточны для установления вины Чопеласа в совершении преступления… С учетом доводов жалобы, просит отменить приговор… и вынести оправдательный приговор», — приводится в материалах позиция защиты.

В результате суд апелляционной инстанции указал, что вина американца подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической и дактилоскопической, а также другими материалами.

Приговор был признан законным, однако защита подала жалобу уже в кассационный суд. Рассмотрение назначено на начало июня, заключается в материалах.

