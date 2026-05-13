Молдаване выступили против проведения в Кишиневе спектакля с Паниным*

Ранее молдавское министерство культуры сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут «привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений».