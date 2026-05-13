Молдаване выступили против проведения в Кишиневе спектакля с Паниным*

КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Жители Молдавии высказываются против проведения в Кишиневе спектакля с актером Алексеем Паниным* (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с комментариями пользователей в соцсетях.
Спектакль «Скамейка», в котором главную роль играет Панин*, должен пройти 16 октября в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу. Стоимость билетов варьируется от 17,5 до 40 долларов. Зрителям сообщили, что они увидят честный разговор «о надежде начать все заново». Примечательно, что в сентябре 2023 года данный спектакль отменили в Эстонии и Латвии.
В комментариях под анонсом кишиневского концерта в соцсети Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская) жители Молдавии заранее высказывают негативное мнение о мероприятии. В частности, один из жителей столицы отметил, что если спектакль с Паниным* все-таки состоится, то «потом весь Кишинев надо будет поливать святой водой 40 дней».
«Ни один нормальный человек на это бесплатно не пойдет, не то, что еще платить», — написал другой. Еще один житель республики считает, что «все предатели России приезжают на гастроли в Молдавию».
«В Эстонии запретили спектакль, в Латвии тоже отменили, теперь летят к нам», «Надо будет потом освятить этот храм искусства — Национальный театр оперы и балета», «Зайдите в интернет и посмотрите, особенно в YouTube, много интересных с ним видео. Возникает вопрос: почему разрешают выступать такому человеку в нашей стране?!» — пишут жители Молдавии под анонсом концерта.
Среди комментаторов нашлись и те, кто призвал президента Майю Санду, которая дала гражданство признанным в РФ иноагентами кинокритику Антону Долину*** и журналисту Глебу Пьяных***, обратить внимание и на Панина*.
«Майя, срочно паспорт молдавский нужно дать этому таланту», — написал один пользователь. «Гражданство прям на сцене дадут?», «Пусть Санду сама идет на такие мероприятия», — отмечают граждане республики.
В апреле был отменен концерт певцов Андрея Макаревича*** (признан иноагентом в РФ) и Лаймы Вайкуле в Кишиневе, против которого высказывались жители Молдавии, организаторы объяснили это техническими причинами.
Ранее молдавское министерство культуры сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут «привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений».
* Физическое лицо, признанное иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*** Физическое лицо, признанное иноагентом.