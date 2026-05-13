Конгресс США раскрыл реальную стоимость системы ПРО «Золотой купол»

Ранее Life.ru писал, что по данным Пентагона, расходы на военную операцию США против Ирана приближаются к 29 миллиардам долларов. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил исполняющий обязанности заместителя военного министра по финансам Джулс Херст. Ещё в конце апреля сумма оценивалась примерно в 25 миллиардов, однако затем выросла. В обновлённую стоимость включены не только прямые операционные расходы, но и содержание личного состава в регионе, а также ремонт и замена оборудования. Именно эти статьи, по словам Херста, обеспечили основной рост общего счёта операции.