Орбан: Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС

Анита Орбан заявила, что нынешнее правительство Венгрии также не поддержит ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия не поддержит ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу, заявила в интервью The Times будущий министр иностранных дел страны Анита Орбан.

Она подчеркнула, что нынешнее правительство Венгрии, в отличие от предыдущего, будет содействовать процессу вступления Украины в ЕС, однако не одобрит использование ускоренных процедур.

Кроме того, Орбан отметила, что курс Венгрии в отношении России будет скорректирован, однако Москва останется «важным партнером», как и Соединенные Штаты. Одновременно, по ее мнению, потребуется перезагрузка отношений с Евросоюзом.

Ранее Виктор Орбан объяснил свое поражение на выборах 12 апреля. По его мнению, причиной этому стала экономическая нестабильность в Венгрии, вызванная конфликтом на Украине и санкциями ЕС в отношении России.

