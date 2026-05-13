Мирошник заявил, что скандал вокруг Ермака может сократить военную помощь Киеву

Коррупционный скандал, в центре которого оказался бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, способен негативно отразиться на динамике выделения военной помощи Украине.
Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала», — сказал он в комментарии «Известиям».
Ранее сокращение помощи Украине из-за скандала вокруг Ермака допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.