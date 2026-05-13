В Киеве рассказали об атаке на Зеленского

Welt: обвинение в отношении Ермака можно рассматривать как атаку на Зеленского.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. бвинение, которое НАБУ предъявило экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, можно рассматривать как атаку на главу киевского режима, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Эти атаки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого Владимира Зеленского», — сказал он.

По словам журналиста, на Украине существует опасение, что расследование в отношении Ермака может быть сигналом главе киевского режима из Вашингтона, направленным с целью заключить мир с Россией.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.

Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания «Страна.ua», речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.

Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.

Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
